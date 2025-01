"Assegnati quattro poliziotti". Il Commissariato può respirare

Il Sindacato autonomo di polizia Sap plaude all’incremento di personale al commissariato di San Giovanni in Persiceto. "La costanza dell’attività di denuncia, da parte del Sap e la serietà nell’affrontare ogni criticità che giungeva dal territorio – dice Tonino Guglielmi, segretario provinciale Sap – hanno prodotto qualche risultato che ci teniamo a evidenziare. Finalmente si è registrato un incremento di personale al commissariato di Persiceto di ben 4 agenti. Da tempo stiamo affrontando le difficoltà delle realtà periferiche legate, proprio, alla carenza di personale e, di conseguenza, alla mole di lavoro che si ripercuote a cascata sui colleghi ivi assegnati. Auspichiamo che questo primo segnale positivo possa rappresentare una decongestione e un aiuto per l’intera struttura".

"Abbiamo affrontato – aggiunge Guglielmi – e stiamo ancora trattando con fiducia, l’assoluta necessità di alloggi per il personale. E, a questo proposito, ricordo l’impegno fattivo che ci ha portati a coinvolgere anche il sindaco per chiedergli di reperire degli appartamenti da destinare agli operatori di polizia. Ciò per evitare che il personale neo assegnato scelga di andare via. Abbiamo intrapreso questa strada incontrando l’interesse del primo cittadino a questa eventualità e stiamo continuando a spronare l’amministrazione affinché faccia la propria parte".

p. l. t.