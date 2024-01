Assegni da 3 a 7mila euro. Stanziati 150 milioni

Per l’anno accademico 2023/2024 l’Emilia Romagna ha stanziato centocinquanta milioni di euro - in denaro e servizi - per finanziare 28mila borse di studio. Er.go, l’ente che offre interventi e servizi a favore degli studenti che si iscrivono presso una qualsiasi Università o un istituto dell’Alta Formazione Artistica e Musicale con sede in Emilia Romagna, dati alla mano sottolinea che di 28mila borsisti circa 5774 sono studenti internazionali (il 20,6 %), e che solo nella città di Bologna sono state erogate 11.662 borse di studio, per un investimento complessivo di 65 milioni di euro.

In base a requisiti di merito ed economici, una borsa erogata a uno studente fuori sede varia da circa 3mila ai 7mila euro, e in alcuni casi è previsto anche un posto in studentato. In tutta l’Emilia Romagna infatti, Er.go ha a disposizione complessivamente 3811 alloggi: 167 in più rispetto all’anno accademico 2022/2023 e 319 in più dal 2021/2022, dei quali 1783 sono sotto le Due Torri. Posti destinati a persone che, ad esempio, per raggiungere la sede di studio devono percorrere una distanza da casa all’Università superiore a 90 minuti, oltre ad avere sempre determinati requisiti di merito ed economici. E se si usufruisce di un alloggio la retta mensile viene trattenuta direttamente dalla borsa. Per far fronte a tutte le richieste pervenute nel tempo, per l’anno in corso sono stati incrementati anche dell’8,1% gli importi minimi della borsa di studio, confermate le maggiorazioni del 15% per gli studenti in condizioni di maggiore disagio economico e del 20% per le studentesse che si iscrivono alle lauree Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), oltre a essere stato innalzato da 300 a 500 euro il contributo per il servizio di ristorazione a favore di chi è in possesso dei requisiti, ma con Indicatori Isee o Ispe superiori alle soglie fissate.

"Alle risorse pubbliche si deve accedere in modo responsabile, ed è necessario che siano destinate a chi ne ha diritto – sottolinea la direttrice di Ergo Patrizia Mondin – Facciamo costantemente controlli, analizzando migliaia di domande, e quando verifichiamo delle situazioni che necessitano di approfondimento ci rivolgiamo alle autorità competenti". Ed è da un incrocio tra domicilio e residenze che l’azienda per il diritto agli studi dell’Emilia Romagna ha notato qualcosa che non andava in alcune richieste di borse studio: dopo essersi rivolto alla Guardia di Finanza, è infatti emerso che cinque persone di origine asiatica avevano ideato un sistema per ottenere i sussidi Er.go da attestazioni Isee estere non veritiere a contratti di affitto farlocchi.

Angela Carusone