Assemblea Avdau: "Verità su Ustica"

Domani ricorrono i 45 anni dalla strage di Ustica. Anche il 27 giugno del 1980 era un venerdì. E come allora, ancora oggi, la verità non c’è. Per questo, ieri nell’Aula magna di via Aldo Moro 30, l’Associazione per la verità sul disastro aereo di Ustica (Avdau) si è ritrovata per il quarto convegno sul disastro aereo, costato la vita a 81 persone. Ad aprire l’incontro ‘Intelligenza artificiale. Disinformazione naturale’ è la presidente di Avdau Giuliana Cavazza, figlia di una passeggera che era sull’aereo. Che riassume: "l’unico scopo dell’associazione è la ricerca della verità". L’appuntamento è figlio di una battaglia che da anni vede Avdau "contro il castello di fake news" attorno all’esplosione del Dc9 Itavia. L’ipotesi dei relatori è che a distruggere il velivolo sia stata "una bomba". Una tesi supportata da Gregory Alegi, autore del libro ‘Uscire dal labirinto – Ustica dalla A alla Z’ e da Carmen Del Monte intervenuta sul tema ‘Dal caos al contesto. L’ia per analizzare testi su Ustica’, per cui lo scenario politico-mediatico su Ustica "è pieno di nozioni false e manipolate". Si chiude con l’analisi di Enrico Speranza e dell’esperto di difesa aerea Andrea Del Zoppo, sullo scenario aereo di quel giorno dell’80 nei dati radar. Ha seguito l’evento in collegamento video anche l’ex ministro Carlo Giovanardi.

