Assemblea Confabitare "Basta interventi spot Adesso è urgente un piano casa reale"

Dagli affitti turistici, alle locazioni per studenti, fino alle occupazioni abusive. Sono le questioni più urgenti dello scenario abitativo a finire sotto la lente d’ingrandimento di Confabitare, che in occasione dell’assemblea – dove si sono riuniti presidenti regionali, provinciali e dirigenti nazionali – l’associazione dei proprietari immobiliari ha voluto snocciolare nel dettaglio. Protagonisti della prima parte dell’incontro, infatti, sono stati i temi che Confabitare sottopone al Governo e, parallelamente, le proposte che l’associazione ha elencato per rispondere alle criticità più impellenti.

Criticità "su cui è necessaria una visione completa – sollecita il presidente Alberto Zanni – e per cui non occorrono interventi spot, ma un Piano Casa reale". Come ricordato, sul tema "bollente" delle locazioni agli studenti, Confabitare – in rappresentanza di migliaia di proprietari immobiliari – ha scritto al Prefetto di Bologna facendosi portavoce della grave emergenza abitativa che sta colpendo gli studenti universitari fuori sede, sollecitando un’urgente convocazione di un tavolo prefettizio che coinvolga tutte le parti interessate per affrontare la problematica e incalzare, così, azioni immediate e soluzioni condivise per garantire alloggi adeguati e accessibili.

Inoltre, l’associazione riconosce l’esistenza di casi isolati di locazioni abusive, in cui gli immobili non rispettano le normative igienico-sanitarie o vengono affittati a canoni ingiustificati o in nero e, per questo motivo, è stata inoltre sottolineata l’importanza di un rigoroso controllo da parte dei Comuni e dell’Agenzia delle Entrate. Ma non è finita. Grande attenzione è stata rivolta anche agli affitti turistici: Confabitare ha partecipato al tavolo di lavoro presso il Ministero del Turismo, dedicato all’analisi della proposta legislativa per la regolamentazione delle locazioni turistiche.

Sul tema, l’associazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla Minimum Stay di due notti e ha richiesto la rimozione dell’estensione del concetto di ‘turismo’ a casi come ‘motivi di lavoro’ e situazioni analoghe. Si è dialogato poi sul tema delle occupazioni abusive, fenomeno crescente su cui continua l’impegno dell’associazione, che prende le distanze da qualsiasi ‘alleggerimento’ delle conseguenze penali per il reato di violazione di domicili e punta, al contrario, su proposte che mirino invece a rafforzare la protezione della proprietà privata.

Infine, come ricordato durante l’assemblea, Confabitare ha espresso il proprio sostegno alla reintroduzione della cedolare secca per le locazioni commerciali, sottolineando però la necessità "di collegare questo sconto a un canone concordato anche per i locali commerciali – aggiunge Zanni –. Va bene la cedolare secca, gli sgravi fiscali, ma è anche giusto che i proprietari, usufruendo da parte dello Stato di questa ‘regalia’, possano affittare il negozio a dei prezzi più bassi, in modo tale che sia anche l’inquilino, cioè il commerciante, ad avere dei vantaggi per poter aprire un’attività e ridare vita al commercio nelle città".

