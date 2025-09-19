Assemblea di Confabitare. Dai bonus agli sgomberi la casa vista a 360 gradi

Oggi prende avvio a Bologna l’Assemblea Nazionale di Confabitare, associazione proprietari immobiliari, un evento – a portechiuse – che riunisce i dirigenti nazionali e tutti i presidenti delle sedi provinciali di Confabitare. L’incontro annuale rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento in cui i leader si trovano faccia a faccia per esaminare le tematiche cruciali e le nuove normative che regolano il settore. "L’obiettivo è ottimizzare la gestione della proprietà e fornire il miglior supporto possibile agli iscritti – commenta Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare (foto) – rafforzando così le competenze e le strategie a beneficio di tutti". L’Assemblea si terrà al Savoia Hotel Regency, a partire dalle 11: dopo i saluti di Zanni, si entrerà subito nel vivo, affrontando i temi caldi del mercato immobiliare. Sabato, poi, si continuerà con un programma intenso che consentirà di approfondire nel dettaglio le questioni più urgenti.

Tra le questioni che troveranno posto, le novità introdotte dal recente Decreto Sicurezza, con la stretta sugli sgomberi: Confabitare richiama il governo alla piena attuazione delle norme, affinché i proprietari possano finalmente vedere tutelati i loro diritti, senza ritardi o incertezze. Altro tema importante è il Piano Casa lanciato dal governo Meloni, con l’obiettivo di offrire abitazioni a prezzi calmierati per giovani e famiglie, e le iniziative europee in materia di politiche abitative. Confabitare osserva che le risorse previste al momento sono insufficienti rispetto alla portata del problema e chiede interventi strutturali e immediatamente attuabili, non semplici annunci. Si parlerà anche di affitti brevi, e altra questione cruciale sarà quella dei bonus casa e delle agevolazioni fiscali. Con la Legge di Bilancio 2026 si profila infatti un drastico ridimensionamento: una scelta che rischia di frenare investimenti e manutenzioni, con conseguenze pesanti sull’intero comparto edilizio e sul valore del patrimonio immobiliare. E poi ancora: il ddl Montagna, approvato in Parlamento con lo stanziamento di fondi per contrastare lo spopolamento delle aree montane.

"Un provvedimento che può incidere anche sul mercato immobiliare - osserva Zanni -, perché la valorizzazione dei territori montani passa inevitabilmente dalla possibilità di renderli attrattivi e abitabili, soprattutto per i giovani e per le famiglie. Occorre però che le risorse stanziate non restino solo sulla carta e vengano tradotte in progetti concreti". Una parte del confronto sarà dedicata alle locazioni brevi e al loro impatto sui canoni d’affitto nelle grandi città, dove l’offerta per gli studenti universitari e per le famiglie risulta sempre più scarsa e costosa.