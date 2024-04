Assemblea e mini-corteo in Regione. Besta, proseguono le contestazioni

Un piccolo corteo non è mancato neppure ieri. Certo, nulla in confronto agli oltre 150 manifestanti che venerdì avevano attraversato la città con in testa, megafono alla mano, il diciannovenne ’Giò’ appena tornato in libertà dopo l’arresto (convalidato, ma senza misure cautelari) della notte precedente.

Al parco Don Bosco, presidiato da mesi anche dalle tende montate tra i rami degli alberi, ieri alle 18 si è tenuta l’annunciata tavola rotonda cui erano invitate numerose realtà ambientaliste bolognesi, per parlare delle "gravi criticità ambientali e architettonico-didattiche rappresentate dalla distruzione del parco don Bosco e dell’attuale scuola media Besta".

A seguito di quest’incontro, è partito un mini corteo, composto da appena qualche decina di antagonisti, per lo più giovanissimi membri del collettivo che, a quanto si apprende, sarebbe il più vicino al diciannovenne arrestato venerdì dai carabinieri. Il gruppetto è sfilato brevemente per le vie attorno al parco, sostando brevemente di fronte alla sede della Rai e sotto gli uffici della Regione, poi si è sciolto. Nel frattempo è volato qualche petardo, ma nulla di più preoccupante. A distanza, Digos, polizia e carabinieri hanno monitorato che tutto filasse liscio. "Le lotte non si processano", è lo striscione brandito dai manifestanti. Chiaro riferimento alla vicenda del loro sodale, arrestato appunto nella notte tra giovedì e venerdì, dopo essere stato sorpreso a rubare all’interno del cantiere del tram affacciato su via Serena. Il ragazzo ha opposto resistenza e i carabinieri hanno usato per placarlo taser e spray urticante: nei disordini che ne sono seguiti, e che hanno coinvolto anche altri antagonisti accorsi in aiuto, tre carabinieri sono rimasti feriti, oltre al ragazzo, che ha avuto 5 giorni di prognosi. Da lì le tensioni culminate nel lungo e partecipato presidio davanti al tribunale in via D’Azeglio, da cui, dopo la fine dell’udienza di convalida per ’Giò’, era appunto partito il corteo.

Non finisce qui. Si attende infatti per domani una "manifestazione cittadina" a difesa del parco Don Bosco. La proposta, dai tratti ancora nebulosi, avrebbe iniziato a circolare già venerdì sera, nel corso dell’assemblea tenutasi nell’area verde occupata alla fine del corteo. La manifestazione potrebbe anche tenersi in concomitanza col Consiglio comunale a Palazzo d’Accursio e dirigersi proprio sotto il Comune, per chiedere un colloquio al sindaco. Potere al popolo, attraverso un video postato su Facebook, riprende infatti l’ipotesi "per andare a chiedere conto a Lepore" del progetto e rinnovare la richiesta di "fermare il cantiere e I lavori". Per gli esponenti di Potere al popolo, però, serve anche "una risposta politica" agli episodi degli ultimi giorni, perché "le persone hanno capito la nostra lotta e dobbiamo rilanciarla coinvolgendo tutte le realtà e i cittadini".

Come detto, per ora i dettagli restano nebulosi. Non è chiaro per esempio quali gruppi parteciperanno e quali eventualmente decideranno di sfilarsi.

Dopo l’arresto del diciannovenne, l’altro giorno, anche la realtà di Campi aperti si schiera con le associazioni in protesta esprimendo "tutta la sua indignazione per il ricorso alla forza da parte dell’amministrazione e delle forze dell’ordine contro i cittadini e gli attivisti".

Federica Orlandi

Francesco Moroni