Assemblea pubblica ad alta velocità

A Castel Guelfo si è parlato del quadruplicamento della linea ferroviaria ad alta velocità. L’incontro, organizzato qualche giorno fa dall’associazione Progetto Castel Guelfo, ha visto protagonista Armando Martignani del comitato imolese NoViadotto: "Il nostro approccio è quello di informare e condividere con tutti i cittadini prospettive e tematiche delicate che riguardano il futuro del paese in un’ottica civica, apartitica e trasversale al fine di sostenere confronti aperti anche su temi complessi – fanno sapere dal sodalizio che ha dato origine all’omonima lista civica che fa parte del consiglio comunale –. Sul tema in oggetto, seppur al momento graziati dal progetto di Rfi, i cittadini hanno voluto informarsi riguardo a ciò che succede poco più in là dal loro confine".