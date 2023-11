Assemblea pubblica sul buco di bilancio

Qual è il futuro del Comune di San Pietro in Casale? Questo quanto sarà discusso in un’assemblea pubblica, tanto attesa dalla comunità, sulla situazione del bilancio comunale e sul piano di riequilibrio. L’incontro con la cittadinanza si terrà domani, alle ore 20.30, presso il Cinema Teatro Italia. Dapprima verrà spiegata, dall’amministrazione e dalle persone competenti, la situazione esatta del bilancio dell’ente in quello che sarà il primo vero incontro tra istituzione e cittadini a seguito dell’annuncio del disavanzo di 3 milioni e, poi, si passerà a parlare del Piano di Riequilibrio che è attualmente in fase di ultimazione per il percorso di rientro del disavanzo accertato. La cittadinanza è, dunque, invitata a partecipare.