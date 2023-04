Assemblea pubblica sul piano urbanistico

Amministratori e progettisti del nuovo Pug, il piano urbanistico generale, incontrano oggi alle 17 i cittadini alla biblioteca Gastone Stefanini, in via Roma 4 a San Benedetto. Scopo dell’incontro è presentare le linee generali e raccogliere suggerimenti sul Pug intercomunale, condiviso con i Comuni di Castiglione dei Pepoli e Monzuno, che definirà lo sviluppo urbanistico del territorio per gli anni a venire. "La condivisione con il territorio – spiega l’amministrazione comunale in una nota – diventa un momento fondamentale per collegare i molteplici aspetti che dovranno essere inseriti nel nuovo Pug", alla luce della legge regionale in materia, che punta sulla rigenerazione urbana.