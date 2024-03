Assemblee pubbliche per presentare il Pug

Cinque appuntamenti per presentare ai cittadini il nuovo Piano urbanistico generale intercomunale per i comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia. Dal 22 al 27 marzo si svolgeranno assemblee pubbliche, anche in diretta streaming. Le presentazioni si affiancano al percorso istituzionale che vede la comunicazione della proposta del Pug ai consiglieri comunali degli enti coinvolti. Si inizia venerdì alle 15 nella sala Sognoveglio di Monteveglio dove faranno capo i territori di Valsamoggia. Lunedì prossimo alle 18 sarà la volta di Casalecchio, in municipio.