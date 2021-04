Bologna, 29 aprile 2021 - Ancora caos in zona universitaria. Le restrizioni anti-Covid e il giro di vite sulla movida annunciato da Comune e forze dell'ordine non sembra ancora avere l'impatto deterrente sperato in piazza Verdi, dove anche questa sera non sono mancati gli assembramenti di ragazzi in orario di aperitivo. Non le situazioni caotiche viste nei giorni scorsi, ma la piazza, con i tavoli degli studenti del Cua al centro, è stata comunque 'troppo vissuta' rispetto alle condizioni ideali che il periodo di pandemia ancora impone.

