Bologna, 20 aprile 2021 – Non un semplice assembramento. Ma una festa. Con musica e birre. Ci sono oltre 600 persone, questa sera, in piazza Verdi. Una situazione esagerata, ben oltre l’affollamento visto nelle sere scorse: intorno alle 21,15, a seguito delle numerose chiamate dei residenti, è arrivata anche la polizia, per disperdere la folla dei festaioli irresponsabili.

E sono partiti cori contro gli agenti, da parte di un gruppo che non aveva intenzione di lasciare la piazza e che si è spostato in via de’ Bibiena. Alle 21,45 la folla si è dispersa per le stradine della zona universitaria.

