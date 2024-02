Assessore Ara incontra presidi: focus su aule e stradari per iscrizioni scolastiche L'assessore alla Scuola, Daniele Ara, si prepara a incontrare i presidi degli istituti comprensivi per discutere delle iscrizioni scolastiche. Si affrontano temi come la disponibilità delle aule e la revisione degli stradari, con gli Ic che possono adottare autonomamente il criterio dello stradario nell'accoglienza degli studenti. I genitori scelgono la scuola in base alle proprie valutazioni, come indicato dalla circolare ministeriale.