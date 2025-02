Assicurazione catastrofi: "Ora mettersi in regola"

L’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali entrerà in vigore, con ogni probabilità, entro il 31 marzo 2025. Ad oggi, in Emilia-Romagna, circa il 15% delle imprese sono assicurate contro questi eventi.

"Le aziende non possono permettersi di aspettare l’ultimo minuto per affrontare il problema - dichiara Daniele Ravaglia (foto), presidente di Ciba Brokers, società di brokeraggio assicurativo -. Al di là di eventuali proroghe, è chiaro che l’obbligo assicurativo è destinato a diventare una realtà nel breve periodo. Con un mese di tempo per mettersi in regola con le nuove norme, il rischio per le aziende è quello di affrontare costi eccessivi ed esporsi a rischi importanti. Non essere in regola con la normativa potrebbe, infatti, comportare l’esclusione da contributi e agevolazioni pubbliche, oltre a gravi conseguenze economiche in caso di calamità. Occorre agire per tempo, analizzando il livello di rischio delle imprese e predisponendo sin d’ora un’ipotesi che valuti le coperture più adeguate".

Ciba Brokers è pronta a mettere un team a disposizione per effettuare audit preventivi nelle imprese di tutto il Paese: "Il nostro obiettivo è fornire le soluzioni più adatte per affrontare questo cambiamento con consapevolezza e senza imprevisti – prosegue Ravaglia -. I nostri esperti monitorano costantemente l’evoluzione normativa permettendoci di essere pronti a garantire le giuste coperture efficaci e sostenibili".