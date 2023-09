Assistenti familiari a Casalecchio: Aperte le Iscrizioni al Corso Gratuito

Aprono oggi le iscrizioni al corso di formazione gratuito per assistenti familiari promosso da Asc InSieme e Azienda Usl di Bologna distretto Reno Lavino Samoggia. 40 ore di lezioni teoriche e pratiche rivolte a cittadini residenti o domiciliati nei cinque comuni dell’Unione: Casalecchio, Zola, Sasso, Monte San Pietro e Valsamoggia. Posti limitati (massimo 30 persone) ed accesso con prova di selezione già fissata al 2 ottobre. Requisiti per accesso una buona capacità di navigazione in internet, per gli stranieri una buona conoscenza della lingua italiana e essere in regola con il permesso di soggiorno. Sede delle lezioni il municipio di Zola. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza che garantisce l’inserimento nella lista distrettuale Assistenti familiari del progetto cure familiari. Iscrizioni presso gli sportelli sociali dei Comuni del Distretto Reno Lavino e Samoggia, info www.ascinsieme.it