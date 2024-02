Assistenti familiari e caregiver un corso a San Giovanni

A San Giovanni in Persiceto un corso per assistenti familiari e caregiver. Da marzo a maggio prossimi, nel Centro per le famiglie Casa Isora (via Matteotti), si terrà una serie di incontri, a titolo gratuito, dedicati a quelle persone che si occupano di anziani e persone fragili. I cosidetti assistenti familiari e caregiver ovvero coloro che accompagnano in automobile i loro assititi a visite specialiste o altro. Gli argomenti del corso sono diversi. In particolare si parlerà della relazione con la persona non autosufficiente; della gestione del paziente con demenza; della movimentazione e dell’igiene; dell’alimentazione e dei pasti e della conoscenza dei servizi del territorio. Il corso, organizzato dall’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua in collaborazione con Azienda di servizi alla persona "Seneca" e Ausl di Bologna – distretto pianura ovest, si terrà tutti i giovedì dalle 14,30 alle 17.