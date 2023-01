Assistenti sociali e tutela dei minori

’Assistenti sociali e tutela dei minori, oggi’ è l’incontro organizzato ieri dall’Ordine degli assistenti sociali dell’Emilia Romagna. È stata l’occasione per presentare il documento ’L’assistente sociale nell’ambito della

tutela dei minori: ruolo istituzionale e competenze in base alla normativa vigente e al codice deontologico’, a cura di Marina Frigieri, assistente sociale specialista. I lavori sono stati introdotti da Maria Chiara Briani (nella foto), presidente dell’Ordine degli assistenti sociali dell’Emilia Romagna: "Siamo davanti a modifiche normative di grande rilevanza che impongono un approfondimento – ha spiegato – che sentiamo urgente come comunità professionale chiamata a rispondere a problemi di sempre maggiore complessità e che richiedono elevati livelli di responsabilità. Abbiamo coinvolto le istituzioni e le professioni che a diverso titolo operano nell’ambito della tutela minorile, perché riteniamo che la riflessione condivisa e il confronto siano indispensabili per governare adeguatamente i cambiamenti che ci aspettano".