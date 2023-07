Assistenti sociali in campo "L’emergenza continua"

L’anziano che si aggira smarrito intorno alla sua casa allagata, la donna che non vuole lasciare l’abitazione perché ci sono i suoi animali, l’uomo gravemente malato che non ha più la sua stanza allestita ad astanteria: la piena l’ha sommersa, la ragazza incinta che con il marito hanno perso tutto e non sanno dove andare. Per gestire l’emergenza di uno dei periodi più difficili vissuti dalle popolazioni della Bassa Bolognese e della Romagna è scesa in campo anche una squadra di assistenti sociali delle associazioni Asproc e Assi.eme, come spiega Maria Chiara Briani, presidente dell’Ordine assistenti sociali dell’Emilia Romagna.

Cosa resta di questa emergenza che sembra finita ma sappiamo bene che non è così?

"Per quelli che hanno perso tutto durante l’alluvione, l’emergenza non è certo terminata: c’è chi ha ancora piani della abitazioni inagibili e magari lì erano collocate cucina e bagno. E poi resta tutto l’aspetto psicologico da deve continuare a essere gestito perché gli strascichi sono tanti".

Le assistenti sociali come hanno operato?

"Le due associazioni di volontariato si sono mosse subito su richiesta della Regione e sono inquadrate all’interno della Protezione civile. Sono formate da professioniste che si sono già occupate di altre emergenze, come l’arrivo dei profughi ucraini e lavorano attraverso linee guida messe a punto dopo altre emergenze, come il territorio del 2012. L’Ordine lavora dietro le quinte, mettendosi a disposizione per tutto ciò di cui c’è necessità".

Qual è stato il loro compito principale?

"Sono andate in aiuto ai servizi del territorio che erano stremati e si sono occupate di tutta la popolazione in generale e in particolare delle persone fragili, tra queste molti anziani che non avevano familiari di supporto per i quali occorreva trovare una sistemazione protetta perché la loro abitazione non era più agibile".

Altri interventi?

"L’accoglienza di chi arrivava nelle palestre con una collaborazione molto bella con gli psicologi come si è verificata a Sant’Agata. Ma anche la gestione dello choc di chi aveva perso tutto, di chi non voleva lasciare la propria casa a nessun costo. Poi c’è stato il dopo: quello delle persone che ancora non hanno a disposizione una cucina per preparare il cibo e quindi devono essere aiutate, in questo caso c’è stata una ricognizione di questi bisogni poi segnalati ai Comuni, ma ci sono ancora persone malate che sono nelle strutture protette e che attendono di ritornare a casa. Tanti gli interventi fatti, tante le cose che vanno avanti anche in questo momento".

Quante assistenti sono scese in campo durante l’alluvione?

"Hanno lavorato in turni e il totale delle persone è stato di 87, senza comprendere tutto l’apparato amministrativo che è stato impiegato per gestire tutti i contatti".

Monica Raschi