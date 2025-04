Assistenza a donne e bimbi in difficoltà

Le donne e i bambini sono tra i pazienti più seguiti da Medici Senza Frontiere, perchè più vulnerabili in contesti di alta insicurezza. In molti paesi in via di sviluppo, come l’Afghanistan o il Sudan, dove molte donne muoiono a causa di complicazioni durante la gravidanza o per parti difficili, Msf ha avviato progetti specifici per fornire assistenza medica e psicologica prenatale e post-parto, nei reparti di ostetricia e pediatria degli ospedali locali.

L’assistenza sanitaria materno-infantile prosegue dopo il parto con visite mediche post natali, vaccinazioni e cure per la malnutrizione. Nel 2019, in Afghanistan, l’équipe di Msf ha curato moltissimi bambini affetti da infezioni respiratorie acute e ha avviato la gestione di un Centro di alimentazione terapeutica nel reparto pediatrico dell’ospedale di Herat. In aggiunta, da oltre vent’anni, Msf porta avanti la Campagna per l’Accesso ai Farmaci Essenziali.