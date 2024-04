Assistenza e urgenza. Ecco sei nuovi centri. Aperture al Maggiore e al Sant’Orsola

Arrivano sei nuovi Cau sotto le Torri. I primi due apriranno al Maggiore e al Sant’Orsola il 13 maggio. La Regione continua così a puntare sui nuovi Centri di assistenza in urgenza aperti 24 ore su 24 e dedicati a chi ha bisogni immediati, ma non gravi (codici bianchi e verdi). E lo fa secondo una duplice visione: rafforzare la rete dei nuovi presidi, che a Bologna contano già 23mila accessi, e contingentare l’afflusso verso i pronto soccorso, che proprio grazie ai Cau hanno visto "un calo del 20-30%" nei tempi di attesa.

IN CITTÀ

Il primo Cau aprirà a fianco del Policlinico, in una sede temporanea al padiglione Albertoni. Poi, quando sorgerà l’Ospedale di Comunità finanziato grazie al Pnrr, si sposterà nel padiglione Palagi. Il secondo sarà al Maggiore, a fianco del reparto di Radiologia. In aggiunta al Cau già presenta alla Casa di Comunità del Navile – che da dicembre conta 8.300 accessi –, a ottobre arriverà anche quello alla ‘Casa di Comunità Cherisch’ in via Beroaldo, aperto 12 ore al giorno.

IN PROVINCIA

Sempre a maggio, arriverà il Cau nella Casa di Comunità di San Lazzaro. Anche qui l’intervento è legato al Pnrr e, in attesa della sede definitiva (aprile 2025), il presidio sarà ospitato al piano terra, dove oggi si trova il Punto prelievi. Non solo: due nuovi centri saranno attivati all’ospedale di Bentivoglio e alla Casa di Comunità di Crevalcore. In provincia sono già presenti i centri di Budrio (6.461 accessi), Vergato (2.770) e Casalecchio (5.597).

IL PIANO METROPOLITANO

Tutto è stato discusso e condiviso nella Conferenza territoriale socio-sanitaria metropolitana. Il piano proseguirà nei prossimi due anni: nel 2025 arriveranno i presidi alla Casa di Comunità Porto-Saragozza e a San Pietro in Casale. Nel 2026, quelli alla Casa di Comunità Savena-Santo Stefano e a Monzuno. Alla fine Bologna avrà 14 Cau: uno ogni 63mila abitanti.

LE ISTITUZIONI

"In tutta la regione siamo arrivati a 120mila accesi, l’83% dei pazienti trova nei Cau una diagnosi e la cura e l’attesa media sta scendendo a un’ora", puntualizza soddisfatto Raffaele Donini, assessore regionale. Dalla Città Metropolitana, inoltre, ricordano che sono stati stanziati 41 milioni di euro che riguardano le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali operative territoriali, tra cui figurano le azioni del Comune per il rafforzamento del supporto ai caregiver e ai loro assistiti.

"Nonostante i timori iniziali, la risposta è positiva – sottolinea il sindaco Matteo Lepore –. È un allenamento che stiamo facendo per sensibilizzare i bolognesi: impareranno sempre di più a conoscere i Cai".

"Nei quattro centri abbiamo gestito già circa 22mila pazienti, l’obiettivo è arrivare a 200mila in un anno – aggiunge Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl –. I cittadini apprezzano il servizio, mentre noi riusciamo a rafforzare l’investimento sulla formazione di giovani medici del territorio che, immaginiamo, resteranno in futuro all’interno della nostra comunità di professionisti. Con questo approccio abbiamo pubblicato il bando per trovare medici da inserire nei nuovi Cau: abbiamo avuto già una disponibilità di oltre 200 specializzandi".