Assistenza per l’ictus Premiati 118 ed emergenza

La Centrale operativa 118 Emilia Est e il servizio di emergenza territoriale 118 hanno ricevuto il premio Angels Award per l’assistenza ai pazienti vittime di stroke nel Bolognese. Un riconoscimento internazionale, promosso da European Stroke Organization, che certifica i team pre-ospedalieri per la tempestività dei soccorsi e dell’assistenza fornita a pazienti colpiti da ictus.

Si tratta di una patologia tempo-dipendente: ogni minuto risparmiato è fondamentale per la salvaguardia di milioni di neuroni del paziente e per evitare o ridurre le possibili conseguenti disabilità. Una delegazione di consulenti Angels ha fatto visita alla Centrale Operativa 118 dove sono stati premiati, oltre ai sanitari, soccorritori e volontari di Anpas, Pubblica Assistenza, Croce Rossa Italiana e Fondazione Catis, quali attori essenziali per i traguardi della Rete Stroke. I tempi medi di intervento dei mezzi coordinati dalla CO 118 sono di 27 minuti: questo risultato ha consentito all’Ausl di classificarsi nella categoria ’Platino’. La Rete stroke metropolitana è coordinata da Andrea Zini.