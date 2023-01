Associazione alpini: diamo una mano

L’associazione che raggruppa le penne nere è dotata di un forte senso di identità e di impegno sociale. Prende parte alle operazioni di Protezione civile ed è sempre in prima linea nelle occasioni di solidarietà. Come tutte le associazioni è necessario per compiere operazioni economiche, piccole o grandi, che abbia un conto corrente. I gruppi più piccoli ovviamente fanno più fatica a reggere i costi e se possibile vanno aiutati. Giriamo l’appello della signora al mondo del credito. Se qualcuno porge la mano è certamente cosa ben fatta. L’Ana è una realtà, ma è anche un esempio. Quando serve c’è sempre, dai terremoti, ai disastri ambientali, all’assistenza nelle manifestazioni. Il 2022 è stato l’anno della grande Adunata degli alpini al mare . Sono scesi a Rimini per celebrare anche l’anno in cui il Corpo, fondato nel 1872, ha compiuto 150 anni. Per ricordare l’anniversario, l’Associazione, in collaborazione con la Sezione bolognese-romagnola e il locale gruppo, ha scelto di realizzare un ’Monumento dedicato al 150° Anniversario di costituzione del Corpo degli Alpini’ e di donarlo a Rimini. Nel marzo del 1985 venne costituito il Gruppo Alpini Bologna, con sede presso la sede della Sezione comprensiva anche dell’area romagnola, che nel frattempo si era trasferita nella Casa del Soldato presso la Caserma Minghetti, in Via Castelfidardo. Dal 2013 è attiva la squadra di Protezione civile del Gruppo.

