Associazione carabinieri Nuovo presidio al mercato

Ecco i custodi del mercato, Prima uscita, ieri mattina tra le bancarelle del parcheggione affacciate sulla Porrettana, per i soci dell’Associazione nazionale carabinieri di Casalecchio (nelle foto), che sulla base della convenzione sottoscritta col Comune svolgeranno un servizio di vigilanza volontaria, e disarmata, in occasione del mercato settimanale del mercoledì. Presenza di pura deterrenza, osservazione, dialogo con i cittadini, senza potere d’intervento, ma con il compito di segnalare alle forze dell’ordine situazioni che potrebbero prefigurare reati o pericoli per l’incolumità pubblica.

Il modello è quello già attivo in diversi altri territori nazionali, dove l’associazione che riunisce i militari in congedo continua con i suoi soci a servire le comunità di riferimento. Soci appunto, ma non ‘ex’, come sottolinea il presidente della sezione casalecchiese Carlo Bagatin affiancato dal segretario Claudio Dal Fiume: "Si è carabinieri e lo si resta tutta la vita, anche se per le più svariate storie personali, ci si è congedati dal servizio attivo. La nostra sezione vanta una storia lunga sessant’anni e lo scorso anno il Comune ci ha concesso in uso gli spazi presso la stazione ferroviaria Ronzani, dove svolgiamo attività associativa di svariata natura, compresa la vicinanza e la mutualità rivolta alle famiglie dei carabinieri". Connesso alla concessione dell’uso della sede, l’associazione ha sottoscritto un accordo con l’amministrazione, impegnandosi a svolgere questo genere di servizi di ordine pubblico e comunque connessi alla sicurezza, in occasione dei mercati, ma anche di feste cittadine o altri eventi, come ha spiegato il sindaco Massimo Bosso.

"Quella dell’associazione nazionale carabinieri è una presenza preziosa sotto tanti punti di vista, di natura sociale e di ordine pubblico – sottolinea il primo cittadino –. Anche la loro collocazione presso una struttura di Ferrovie dello Stato comporta il presidio di un luogo e al contempo libera le forze dell’ordine da incombenze e impegni aggiuntivi. Casalecchio per via delle sue attività ogni giorno triplica il numero di presenze rispetto ai residenti e servizi come quelli presso il mercato sono utili per i cittadini". Ci crede l’assessore alla sicurezza Paolo Nanni che per l’occasione ha chiesto la presenza del comandante della stazione dei Carabinieri Massimiliano Argento e del comandante della Polizia locale Stefano Bolognesi.

Gabriele Mignardi