Associazione commercianti rossoblù. Maglia speciale per Piantedosi: "Anche a Roma si tifa Bologna"

La passione per il Bologna è arrivata fino a Roma. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha ricevuto la maglia ufficiale dell’Associazione Commercianti Rossoblù, diventandone di fatto membro onorario, nell’anno del trionfo del Bologna in Coppa Italia.

A consegnargli la maglia simbolo dell’Associazione Commercianti Rossoblù sono stati Enrico Postacchini e Giancarlo Tonelli, rispettivamente Presidente e Direttore di Confcommercio Ascom Bologna, durante una cerimonia ufficiale che si è tenuta nella sede dell’Associazione, a Palazzo Segni Masetti.

All’evento hanno preso parte il Prefetto di Bologna, Enrico Ricci, il Questore Antonio Sbordone e il Comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna, Ettore Bramato, oltre alla giunta Confcommercio Ascom di Bologna, a testimonianza del valore simbolico dell’iniziativa, che intende rafforzare il legame tra istituzioni, città e mondo dell’imprenditoria.

Intanto, rush finale per l’iniziativa ’Fino alla fine, forza Bologna’ lanciata da Ascom, che invita gli esercenti a colorare le proprie vetrine di rossoblù per spingere la squadra di Italiano, vincitrice, quest’anno, della Coppa Italia. Questa volta, si segnalano la pasticceria ’BenTiVoglio’, in via Marconi, che ha ospitato la trasmissione di Canale 88 con Emil Banca. E ancora l’Atelier Du Bien Etre, via Zanardi 8/c, che ha scelto di esporre la locandina ufficiale, la ricca vetrina di Dreams hair, in via Marzabotto 13/b e, infine, l’Erboristeria Coccinella, negozio sito in via Marco Emilio Lepido 66/5b.

Per votare la vetrina più bella è possibile spedire o consegnare il coupon all’Ufficio Marketing del Carlino, in via Mattei 106 a Bologna, e inviare una foto via WhatsApp al numero 333.241.57.60 oppure compilare il form online all’indirizzo ascom.bo/landing-vetrinerossoblu. Saranno ritenuti validi soltanto i coupon spediti o consegnati entro il 5 giugno.