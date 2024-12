Associazione PerLeDonne, nuova sede in via Resistenza

L’associazione PerLeDonne ha inaugurato la nuova sede a Medicina, in via della Resistenza 166. Le volontarie accoglieranno le ragazze e le donne per dare supporto e consulenza il primo e terzo mercoledì del mese dalle 15 alle 17. Inoltre, saranno presenti tutti i mercoledì dalle 9 alle 10 alla Casa della Salute. Il Comune ha dato in concessione gratuita l’utilizzo degli spazi all’interno dell’ex Lazzaretto, dove attualmente ci sono anche altre associazioni del territorio che si impegnano per la Comunità. Per l’occasione, il Rotary Bologna Valle dell’Idice, rappresentato dal presidente Maurizio Mattei, ha donato un computer portatile all’associazione che sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività. Il principale obiettivo dell’associazione è diffondere la cultura del rispetto, della non violenza e della non discriminazione, attraverso attività culturali e di sensibilizzazione. Per questo, l’associazione collabora attivamente con l’Amministrazione comunale, le scuole e le altre realtà associative locali. "Con l’inaugurazione di questa sede compiamo un piccolo ma importante passo verso nuovi orizzonti. In questo spazio, ogni donna troverà ascolto senza giudicare e senza pregiudizi. La lotta contro la violenza sulle donne è una battaglia che ci riguarda a tutte e tutti", dichiara la referente territoriale dell’associazione PerLeDonne, Roberta Recinto.