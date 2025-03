Associazione verità sul disastro. Cavazza è la nuova presidente

"Come Associazione impegnata per la ricerca della verità non ci siamo rivolti alla piazza per contrastare la richiesta di archiviazione sul disastro aereo di Ustica. Abbiamo formalmente fatto opposizione alla richiesta del pm con una corposa memoria presentata al gip, fiduciosi di un suo accoglimento. Siamo convinti che sia ancora possibile, malgrado i tanti anni passati, identificare e punire chi collocò la bomba che fece esplodere il Dc9 Itavia sui cieli di Ustica il 27 giugno del 1980". A dirlo è Giuliana Cavazza, neo presidente dell’Associazione per la verità sul disastro aereo di Ustica (Avdau), figlia di Anna Paola Pelliccioni, una delle 81 vittime della strage di Ustica. Venerdì l’ufficialità dopo l’assemblea ordinaria che ha rinnovato il consiglio direttivo dal 2025 al 2028. Succede a Flavia Bartolucci, presidente dal 2020. Bolognese doc, Cavazza è tra i fondatori di Avdau nel 2016, della quale è stata a lungo presidente onoraria.