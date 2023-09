Associazioni sportivein mostra per tre giorni al parco Rodari

Tre giorni di Sport in centro, da venerdì a domenica prossima nell’area polivalente del parco Rodari, da dove prende il via la nuova stagione sportiva casalecchiese. Nel grande parco tra Porrettana e Rotonda Biagi tante associazioni sportive del territorio saranno in campo per dare il via ufficiale alle attività della stagione 2023-24. Per tre giorni si terranno esibizioni, tornei, camminate, lezioni e prove aperte di tante discipline , ma anche momenti di informazione e approfondimento sulla relazione tra sport e salute. Domani anteprima sulla mobilità sostenibile alle 17 alla Casa della solidarietà dove si svolge il convegno sul progetto di mobilità sostenibile SportPerTutti, finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali preparato dal comitato regionale Uisp sul collegamento casa-sport dalle abitazioni agli impianti di via Allende.