Assordante sirena di notte: "Come un film dell’orrore"

Il mistero dell’inquietante sirena nella notte. In tanti cittadini ad Anzola l’altra notte dopo le 23 si sono spaventati per un rumore altissimo durato svariati minuti. Pare sia stato provocato da un guasto alla tromba di un treno di passaggio sulla linea ferroviaria nel tratto tra Modena e Bologna. Il convoglio era un treno merci di una compagnia privata.

Il rumore oltre a essersi avvertito nettamente ad Anzola era stato sentito a Modena, a Castelfranco Emilia e alla fine è svanito in direzione di Bologna. Molte le segnalazioni alle forze dell’ordine. Da quanto si è potuto apprendere, nella fascia oraria dalle 23 a mezzanotte in questo tratto ferroviario transitano una ventina di convogli tra merci e passeggeri. Convogli ferroviari anche appartenenti a varie compagnie straniere. Il rumore ha scatenato numerosi commenti sui social e qualche utente ha pure realizzato video dove si sentiva nettamente il rumore della sirena con sfondo il cielo notturno e il passaggio di qualche aereo. Tanti cittadini sono stati infatti svegliati dal suono persistente, che assomigliava a una sirena d’allarme. E vista la situazione anomala, in molti si sono chiesti, preoccupati, quale fosse la sua origine. Il rumore pare fosse dovuto alla tromba di un treno in transito sulla linea Modena-Bologna rimasta in funzione causa un guasto. Il suono si è ‘spostato’ con il passaggio del convoglio, a Bologna dove pare che il guasto sia stato riparato.

Pier Luigi Trombetta