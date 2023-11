Assunzione figura per distribuzione pasti

Camst seleziona addetti alla distribuzione pasti per le mense.

Si ricercano persone disponibili a un lavoro part-time (venti ore alla settimana con turni dalle 11 alle 15) , preferibilmente auto-munite per gli spostamenti.

Completano il profilo la capacità di lavorare in gruppo, essere collaborativi, veloci, attenti nello svolgere le attività ed avere autocontrollo in situazioni lavorative stressanti è fondamentale.

Le principali attività previste dal ruolo sono la distribuzione di pasti, la pulizia e il riordino dei locali.

È offerto un contratto iniziale di un mese al 6 livello del turismo (scopo assunzione).

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, a persone di tutte le età e nazionalità.

Per candidarsi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante ‘Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.