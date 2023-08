Assunzioni, cresce la richiesta Ma troppi i profili irreperibili

di Vittorio Bellagamba

BOLOGNA

Ad agosto le imprese dell’Emilia Romagna prevedono l’assunzione di 28.280 addetti ben 1.030 lavoratori in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La maggior parte, ovvero il 67,2%, verrà assunto dalle aziende di servizi e quindi, considerando il periodo, rimane alta la richiesta di personale nel comparto del turismo. L’incidenza delle assunzioni delle aziende manifatturiere, invece, è pari al 32,8%. Nei prossimi tre mesi ovvero tra agosto e ottobre le assunzioni programmate dalle aziende dell’Emilia Romagna sono complessivamente 118.980. A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che elabora le previsioni occupazionali di agosto e dei prossimi tre mesi (agosto-ottobre).

Analizzando la situazione nelle varie province dell’Emilia Romagna emerge che il numero complessivo più consistente di assunzioni è nella provincia di Bologna dove le aziende sono alla ricerca di 5.780 addetti. Di questo il 72,8% nei servizi e il 27,2% nell’industria. Le previsioni di assunzione nel capoluogo felsineo per i prossimi tre mesi saranno pari a 29.550 unità. Al secondo posto c’è la provincia di Modena con 4.530 assunzioni nel solo mese di agosto e quasi equamente divise tra servizi, pari al 54,4% e l’industria 45,6%. nei prossimi tre mesi la previsione di assunzione è per 20.170 lavoratori. A seguire la provincia di Parma con 3.650 assunzioni previste per agosto e queste il 41,8 sono nell’industria e il 58,2% nei servizi. Le assunzioni previste per i prossimi tre mesi sono pari a 13.290. Meritano un’analisi a parte le previsioni di assunzioni in provincia di Rimini. Ad agosto saranno complessivamente 3.090 ma solo il 15,6% riguardano le industrie mentre per l’84,4% le richieste provengono dal comparto dei servizi e quindi da tutte le realtà che operano nell’industria turistica. Nei prossimi mesi nella provincia di Rimini sono previste 10.040 assunzioni. Tale analisi trova conferma nelle realtà provinciali dove è particolarmente rilevante l’apporto dato dal comparto del turismo. In provincia di Ravenna su 2.480 assunzioni ben il 68,5% sono richieste nel che provengono dai servizi mentre per il restate 31,5% dall’industria. Le previsioni per i prossimi tre mesi sono di 9.380 assunzioni.

Stessa situazione nella provincia di Forlì Cesena dove il 68,7% delle 2.380 sono previste nel settore dei servizi e il 31,3% nell’industria. Le previsioni per i prossimi tre mesi sono di 9.680 assunzioni. In provincia di Ferrara la richiesta di assunzioni ad agosto nel terziario ha un’incidenza del 71,6% sul totale che è di 1.530 assunzioni mentre nell’industria è del 28,4%. la previsione per i prossimi tre mesi è di 5.970 assunzioni. In provincia di Piacenza la previsione di assunzioni ad agosto è pari a 1.970 unità ma anche in questo caso, le maggiori richieste provengono dal settore terziario con il 76,2% mentre nell’industria del 23,8%. Le assunzioni previste nei prossimi tre mesi saranno pari a 7.690 unità. In provincia di Reggio Emilia su 2.880 assunzioni previste le richieste dell’industria sono pari al 41,7% mentre quelle del terziario del 58,3. Le previsioni di assunzione nei prossimi tre mesi sono pari a 13.210 unità.

Se in Italia la difficoltà di reperimento di personale adeguatamente preparato sulla base delle richieste delle aziende arriva a interessare il 47,5% delle assunzioni previste pari a circa 6 punti in più su agosto 2022 in Emilia Romagna la situazione è ancora più complessa. Infatti in Emilia Romagna la difficoltà di reperimento è addirittura il 51,2%.