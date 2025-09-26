Asta benefica con le caricature di Paglioriti

Un’asta di beneficenza a favore del Centro assistenza San Giovanni. Si tiene domenica a partire dalle 17,30, nella sede del Al Zirqual in via Pellegrini a San Giovanni in Persiceto. Il titolo dell’asta è ‘dei cento Marcolfi, esposti del disegnatore caricaturista persicetano Piero Paglioriti’. All’asta ci sono le caricature di personaggi persicetani del passato e non solo, che sono stati raccolti in una mostra, e il battitore è il professore di dialetto bolognese Roberto Serra. All’iniziativa partecipano anche alcuni membri della famiglia reale dello storico carnevale di San Giovanni in Persiceto.

"Quotidianamente – spiega Alberto Mantovani, promotore della mostra e dell’asta e che interpreta la maschera di Bertoldo – Piero Paglioriti pubblica le sue caricature sui social. In occasione di Artefiera ha esposto alla legatoria Montanari in via Farini a Bologna. E da lì è venuta l’idea di fare una iniziativa a San Giovanni con la mostra e poi con l’asta di beneficenza. A dicembre porteremo altre caricature a Venezia dove realizzeremo una esposizione delle opere".

"Il caricaturato: ma, maestro, non mi assomiglia! Il caricaturista: Un giorno ti assomiglierà". A parlare è Lorenzo Paglioriti, figlio di Piero che descrive il padre e la sua attività artistica. "Bologna, dal dopoguerra a oggi – continua Lorenzo –, è stata culla e albergo di innumerevoli artisti, critici, intellettuali e mecenati. Tanti illustri personaggi, altrettante illustri anime, immortalate in una galleria di "scarabocchi bolognesi". Per chi non conoscesse ’Il maestro’, Piero Paglioriti è – prima ancora che un artista – un fedele suddito di Re Bertoldo, sovrano del mondo ’a rovescio’ e patrono del carnevale".

"Il segno, essenziale e all’occorrenza tagliente – continua –, trova il suo contraltare in un gusto inguaribilmente barocco. La ricerca comica di una risata immediata salva l’artista dall’etichetta di raffinatone (pena l’esilio dal regno di Bertoldo). Da qui, la domanda fondamentale: Piero Paglioriti è simpatico o antipatico?".

"Il caricaturista – prosegue –, simile a un satiro, risveglia nel suo pubblico il primordiale gusto di lavar via il cerone delle altrui apparenze. Antenati gloriosi del caricaturista sono Marcolfo, ’orribile e deforme, ma tanto loquace’, e Bertoldo, ’che più d’orso che d’uomo avea figura, ma di tant’alto e nobil’intelletto, che stupir fece il mondo e la natura’". E aggiunge: "Ma quando il carnevale finisce, il caricaturista perde il suo status di eroe popolare, tornando a complottare sottoterra, a scarabocchiare in attesa di una nuova mostra".

Pier Luigi Trombetta