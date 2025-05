Astensione degli avvocati. Toyota, slitta l’incarico ai periti

Rinviato al 30 maggio il conferimento dell’incarico ai quattro esperti per svolgere la consulenza tecnica irripetibile disposta dalla Procura di Bologna per far luce sull’incidente sul lavoro alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, il 23 ottobre 2024. Quel giorno morirono due persone, Fabio Tosi, 34 anni, e Lorenzo Cubello, 37enne, e altre 11 rimasero ferite. L’incarico doveva essere assegnato ieri mattina ma il conferimento è stato spostato a causa dello sciopero degli avvocati penalisti contro il decreto sicurezza e la situazione nelle carceri. Slitta quindi di 25 giorni questo passaggio importante. Attualmente sono indagate 12 persone e l’obiettivo della Procura è ricostruire la dinamica dei fatti e ricomporre l’impianto interessato dall’esplosione all’interno dello stabilimento. Si tratta, in particolare, della centrale termico-frigorifera cui era collegato un serbatoio da cui pare sia stato originato lo scoppio.

Tra gli indagati, da metà aprile, anche Michele Candiani, attuale ad di Toyota Material Handling. Ai consulenti tecnici Stefano Consonni (ordinario di meccanica), Paolo Pennacchi (docente di sistemi per l’energia e l’ambiente), Roberto Bonazzi (perito industriale elettrotecnico) e Giacomo Porcellana (tecnico della prevenzione), già nominati quando sono state avviate le indagini a carico di ignoti, la pm Francesca Rago chiede, tra le altre cose, di ricostruire caratteristiche, dimensioni e dinamica dell’incidente, così come di ricomporre l’impianto esploso e di ricostruire progettazione, installazione e manutenzione della centrale. "Lorenzo è stato ucciso. Io non dico mai che è morto", ha detto Paola Pawlikowicz, compagna di Cubello in un videomessaggio mandato a Cgil, Cisl e Uil per la festa del Primo Maggio.

Nicholas Masetti