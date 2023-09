Astrid e Helgen proclamati i Broholmer più belli del mondo

Si chiamano Astrid e Helgen, e sono nati in Valsamoggia i Broholmer più belli del mondo. Lo ha decretato la giuria internazionale riunita a Ginevra dove si è svolto il World dog show: esposizione cinofila di livello mondiale, riconosciuta dalla Federazione cinofila internazionale (Fci) e organizzata ogni anno in un paese diverso. Il 2023 è stato il turno della Svizzera, che ha ospitato questo evento accogliendo nel grande centro espositivo di Ginevra 21.500 cani di tutte le razze riconosciute e provenienti da ogni angolo del pianeta. Fra essi appunto i due neo-campioni del mondo. La maggiore è Prinsesse Astrid della Stirpe di Fengur", per tutti "Astrid", che vive in Valsamoggia con la sua proprietaria e allevatrice Vanda Baldaccini, che è stata proclamata "Campionessa del Mondo e Migliore di Razza 2023. Il secondo campione è "Helgen della Stirpe di Fengur nato nello stesso allevamento di Valsamoggia e che ora vive a Bologna con la sua proprietaria Susanna Cavazza proclamato Giovane campione del mondo 2023 a soli 9 mesi di età.

Un risultato che premia la passione di Vanda Baldaccini, allevatrice di Castello di Serravalle che, nel 2004, fu la prima ad importare in Italia un esemplare di questa rara razza di molossi danesi, imponenti cani impiegati dalla nobiltà nordica, fin dal Medioevo, soprattutto nella caccia al cervo, ma anche per la difesa delle case e dei possedimenti. "Molto impegno e tanto lavoro hanno così un riconoscimento, che arriva dopo la conquista del titolo di campione italiano con il maschio Fengur, che ha poi dato il nome al nostro allevamento: Broholmer della stirpe di Fengur. Emozionatissimi tutti per la duplice vittoria, ma per me in particolar modo, per essere questo il secondo titolo mondiale vinto nella mia carriera di allevatrice di Broholmer. Il primo fu nel 2015 con un’altra femmina, Bellini-Nynive, che è anche la nonna dei due nuovi campioni" ha commentato soddisfatta l’allevatrice.

g.m.