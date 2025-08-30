Ecco l'Europa League

30 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Arrestato per furto in auto, gli trovano un astuccio con decine di chiavi di vari condomini

Bologna, in manette un 34enne modenese. L’uomo è stato sorpreso mentre rovistava all’interno di una vettura parcheggiata in via Fregoli

L'uomo aveva un astuccio contenente una decina di chiavi corredate da etichette, utili ad aprire i portoni di diversi condomini cittadini (foto generica)

Bologna, 30 agosto 2025 – È stato sorpreso mentre rovistava all’interno di un’auto parcheggiata in via Leopoldo Fregoli, nel quartiere San Donato-San Vitale. Così un 34enne modenese, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette con l’accusa di furto aggravato. L’allarme è scattato dopo la telefonata di un cittadino al 112, che ha segnalato i movimenti sospetti di un uomo intento a introdursi nell’abitacolo di un veicolo in sosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna, che hanno bloccato il giovane proprio mentre cercava di allontanarsi alla vista della pattuglia.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri
Durante la perquisizione, i militari hanno trovato addosso al 34enne alcuni arnesi da scasso, monete appena sottratte dal veicolo e soprattutto un astuccio contenente una decina di chiavi corredate da etichette, utili ad aprire i portoni di diversi condomini cittadini. Alla richiesta di spiegazioni sulla provenienza, l’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione. Tutto il materiale è stato sequestrato dai carabinieri. Su disposizione della Procura di Bologna, l’arrestato sarà processato per direttissima. 

