Arrestato per furto in auto, gli trovano un astuccio con decine di chiavi di vari condomini

Bologna, 30 agosto 2025 – È stato sorpreso mentre rovistava all’interno di un’auto parcheggiata in via Leopoldo Fregoli, nel quartiere San Donato-San Vitale. Così un 34enne modenese, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette con l’accusa di furto aggravato. L’allarme è scattato dopo la telefonata di un cittadino al 112, che ha segnalato i movimenti sospetti di un uomo intento a introdursi nell’abitacolo di un veicolo in sosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna, che hanno bloccato il giovane proprio mentre cercava di allontanarsi alla vista della pattuglia.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato addosso al 34enne alcuni arnesi da scasso, monete appena sottratte dal veicolo e soprattutto un astuccio contenente una decina di chiavi corredate da etichette, utili ad aprire i portoni di diversi condomini cittadini. Alla richiesta di spiegazioni sulla provenienza, l’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione. Tutto il materiale è stato sequestrato dai carabinieri. Su disposizione della Procura di Bologna, l’arrestato sarà processato per direttissima.