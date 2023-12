Atelier Emé, ecco la nuova sede nel cuore del centro storico

Bologna, 15 dicembre 2023 – Era l’aprile 2017 quando Atelier Emé apriva le sue porte nel salotto della città, in via d’Azeglio e, dopo oltre sei anni di spose e storie d’amore, Atelier Emé, alla presenza di amici, clienti nuovi e affezionati, referenti delle istituzioni e imprenditori bolognesi ha inaugurato la sua dimora proprio di fronte ai locali occupati, fino a qualche giorno prima, in via D’Azeglio 34 A.

Il team Bridal Assistant di Atelier Emé è pronto ad accogliere i clienti in un contesto storico unico a Bologna. L’edificio in cui si colloca la nuova sede di Atelier Emè fa parte di un isolato di grandi dimensioni che comprende Corte de’ Galluzzi e l’omonima Torre ad essa prospiciente.

"La necessità di uno spazio più ampio nasce dall’esigenza di dare più respiro alla sartoria (vero polmone dell’atelier) – sottolinea Giuliana Beneventi, titolare di Atelier Emè Bologna – e per accontentare un numero sempre maggiore di spose. L’atelier infatti si è specializzato nella realizzazione di abiti su misura che, sulla base di un campione, vengono riprodotti personalizzandoli per ogni sposa".

"Ogni abito è confezionato sulle richieste specifiche della cliente e perfezionato a misura in atelier. Un made in Italy di alta qualità per una sposa che desidera sentirsi unica", continua Giuliana Beneventi. Per l’evento inaugurale, curato da Rossella Barbaro, pr e organizzazione Eventi, è stata scelta la musica del Trio Clavature che nasce come progetto di divulgazione musicale tra le mura del conservatorio di Bologna e l’orchestra Senzaspine. Le bellissime creazioni di Atelier Emé non sono dedicate esclusivamente ai matrimoni ma anche agli eventi speciali e alle ricorrenze come i compleanni, le lauree, gli anniversari. Ad oggi Atelier Emé ha una cinquantina di boutique distribuite sul territorio nazionale.