Athos Casarini e il Futurismo a New York

artista bolognese Athos Casarini (1883 – 1917) ha svolto un ruolo importante nella vita culturale del suo tempo, essendo stato l’artefice della diffusione del movimento futurista negli Usa. Infatti, Casarini si trasferì nel 1909 a New York per confrontarsi con un’arte più avanzata. Fu nella grande metropoli che si convertirà al Futurismo. "La rappresentazione – come ricordano gli storici dell’arte Guicciardo Sassoli e Giuseppe Virelli – del dinamismo e della velocità trasposte in arte, principi fondamentali in Italia del movimento futurista, vengono diffusi in America con la stessa visione di città in crescita, come da noi realizzava Boccioni". Tanto è vero che la serie di Casarini sulle visioni di New York, resterà impressa al punto da creare nella cultura visiva americana i primi seguaci, come fu Joseph Stella. Giovanni Leone Castelli, detto Nanni (1899 – post 1971), giornalista, è l’altro grande protagonista del Futurismo che, partendo da Bologna, andò negli Stati Uniti dove diffuse attraverso le sue riviste e in particolare ’Futurist Aristocracy’, pubblicata in un unico numero, il movimento teorico futurista nel Nord America, con testi inediti suoi e di Filippo T. Marinetti, fondatore del Futurismo. Marinetti, nel suo Manifesto del Futurismo del 1909, con un’intuizione precorritrice, aveva afferrato il nesso che collega i metodi pubblicitari dell’industria alla diffusione delle idee, sia nel campo dell’arte, sia in quello della politica, e l’influenza delle diverse forme di comunicazione, di trasporto, d’informazione, per cui arte e industria si scambiano di continuo le parti. Si lanciò in una frenetica attività di propaganda del Movimento, procurando tanti sostenitori specie negli ambienti d’avanguardia. Bologna è sempre stata pronta ad assimilare le nuove tendenze e anche in questa circostanza, si è rivelata antesignana e promotrice negli Usa di idee moderne al passo con i tempi del primo Novecento.