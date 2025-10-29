Atletica, calcio, pallavolo: è la Giornata dello sport

È passata anche da San Benedetto Val di Sambro l’ottava edizione della Giornata Nazionale ’Lo Sport che vogliamo – Risorsa per le comunità’, evento promosso dall’Unione sportiva Acli per valorizzare il binomio sport e cittadinanza attiva, realizzato nel 2025 in 18 regioni con oltre 100 eventi su tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa, realizzata dal comitato provinciale Us Acli Bologna aps, in collaborazione con le Acli provinciali e il circolo Acli Centesimus Annus, ha coinvolto numerosi giovani atleti, famiglie e cittadini che hanno partecipato alle attività dimostrative proposte dalle associazioni sportive del territorio: Asd San Benedetto Val di Sambro, Sef Virtus Bologna atletica leggera e volley Appennino. "Siamo stati orgogliosi di ospitare un evento che valorizza lo sport come strumento di comunità, inclusione e partecipazione attiva – dichiara il sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni –. San Benedetto crede nello sport come momento di incontro e come risorsa per la crescita dei nostri giovani e del territorio". "Lo sport deve essere un diritto per tutti, non un privilegio – aggiunge l’assessore allo Sport, Leonardo Matranga –. Con iniziative come questa promuoviamo una cultura dell’attività motoria che abbatte le barriere, favorendo il benessere fisico e sociale di ogni cittadino".

La mattinata è stata animata da attività sportive dimostrative aperte a tutti — tra cui atletica leggera, pallavolo, scacchi e altre discipline ludico-motorie — che hanno permesso di vivere un momento di festa e partecipazione collettiva. "L’obiettivo della giornata è rendere visibile l’impegno quotidiano delle associazioni sportive e costruire una rete di realtà che condividono valori comuni", sottolinea Filippo Diaco, dirigente Us ACLI.