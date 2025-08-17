Atmosfere medievali a teatro. Spettacoli ad Alto Reno e Gaggio

Prosegue il tour estivo della compagnia teatrale ‘Il Campanile dei ragazzi’ di Pioppe di Salvaro a spasso per l’Appennino. Sono già due le date in programma per la rappresentazione dello spettacolo ‘La famiglia Tassinari e l’albero della morte’. Si parte domani, alle 20,30, presso la sede della Pro loco di Borgo Capanne (nel comune di Alto Reno Terme) in via Colombiola. Giovedì 21 agosto si replica in quel di Gaggio, alle ore 18.30, nello spazio all’aperto del centro convegni Alto reno di via Meotti 26. In caso di pioggia, la rappresentazione avverrà all’interno della struttura.

Lo spettacolo porta in scena una originale rappresentazione delle atmosfere medievali in Appennino, a cavallo tra realtà e fantasia. Alcuni secoli fa nel paese di Pianaccio, a poca distanza dal Corno alle Scale, nella taverna del ‘Mancato silenzio’ si raccontavano storie incredibili di viaggi, avventure e vita quotidiana.

A riproporle, durante l’atto unico della messa in scena, saranno gli attori Claire, Claudia, Elisabetta, Katia, Luca F., Luca Z., Marco, Nicolò Paolo, Patrizia C., Patrizia L. Sebastian e Stefano. La compagnia è nata nel 2001 dalla volontà di Paolo Giuffrida e Tatiana Neri di praticare sul territorio un’esperienza teatrale comunitaria, solidale e inclusiva. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.

F. M.