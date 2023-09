Atmosfere swing e rock n’roll alla festa anni ’50 di Persiceto

Happy days ’in onda’ a San Giovanni in Persiceto. Oggi domani e domenica nel centro sportivo di via Castelfranco si tiene la seconda puntata (la prima "è stata trasmessa" il fine settimana scorso) del Festival San GiovAnni ’50. Prima puntata che secondo gli organizzatori ha visto la presenza di migliaia di persone. Stiamo parlando della kermesse che ripropone le atmosfere degli anni Cinquanta. In programma dunque musica dal vivo, balli ed esibizioni di swing, rock n’roll, boogie woogie, twist, esposizioni d’epoca, contest, spettacoli, vintage market e stand gastronomici. Ospite speciale di questa edizione è ‘Gran ferro cars & bikes contest’, promosso in collaborazione con Macchina a vapore museo Franco Risi, Bear’s garage e American brothers Bologna US cars. E’ possibile poi ammirare l’expo cars e moto pre ’70 & American U.S. car con premiazione ogni sera del miglior ‘gran ferro’. Per tutta la durata della manifestazione è in funzione uno stand gastronomico con cucina tradizionale, pesce e piadina in collaborazione con le società carnevalesche ‘Maistof’ e ‘Accademia della satira’. A fare da cornice il tradizionale vintage market e l’esposizione American cars, oltre al luna park.

"Oggi – spiegano gli organizzatori – è in programma il concerto di The Same Old Shoes, per rivivere il sound, l’energia e il look del Rockabilly americano degli anni ’50. Domani si prosegue con la musica di Rudy Valentino e I Baleras e The Italian Swing Style Band, celebre nel mondo e attiva da oltre 10 anni a New York City". E aggiungono: "Da segnalare domenica l’arrivo del super ospite di questa edizione: Si Cranstoun che atterrerà direttamente da Londra al festival persicetano con tutta la sua carica per un concerto indimenticabile". Ad accompagnare queste serate sarete i dj set di Beppe Nardelli, Sauro dj e Crazy Finger e le lezioni gratuite primi passi ed esibizioni di ballo di Ritmo Danza, Crazy Swing School e The Cotton Club; oltre all’esibizione delle ragazze della ginnastica artistica del Future Club. Il festival, giunto quest’anno alla sua nona edizione, è promosso dall’associazione culturale ‘Pensieri in Swing’ in collaborazione con Pro Loco e con il patrocinio del Comune. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. L’evento di Persiceto rientra inoltre nell’ambito del cartellone ‘Bologna Estate 2023’, coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – destinazione turistica.

p. l. t.