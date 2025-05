’Atmosferico’: tre giorni di arte e spettacoli per gli adolescenti

Da oggi a sabato al Teatro Testoni Ragazzi, si terrà ’Atmosferico. Il tempo che ho dentro’, un evento interamente dedicato agli adolescenti. Tre giorni di spettacoli, laboratori, arte partecipata, incontri per ragazzi dagli 11 ai 19 anni insieme a tanti ospiti d’eccezione. L’intento di ’Atmosferico’ è di confrontarsi con i cambiamenti che avvengono attorno e dentro noi. Si parlerà di teatro, cultura, cambiamenti climatici, intelligenza artificiale, differenze e molto altro. Il pluripremiato scrittore Davide Morosinotto e l’esperta di coding e robotica educativa Eliana Lacorte ci parleranno dell’Intelligenza Artificiale; la zoologa Chiara Morosinotto e la biologa evoluzionista Clelia Gasparini racconteranno il loro lavoro. In programma anche tre spettacoli, di cui il primo ’Lo specchio della Regina’ (foto) del Teatro della Ribalta, va in scena stasera alle 20,30. Domani sera ’K(-A-)O’ della Fondazione Sipario Toscana e sabato sera ’Caino e Abele’ della Compagnia Rodisio.