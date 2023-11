Attacca il rivale con un taglierino

Accoltellamento nel dormitorio di via Pallavicini. Un ospite, cinquantenne italiano, è stato denunciato dai carabinieri per avere aggredito con un taglierino un altro ospite, tunisino, al culmine di una banale lite. La vittima è stata portata al pronto soccorso del Maggiore in codice di media gravità: è risultato guaribile in dieci giorni. Sul posto intervenuti i carabinieri del Radiomobile e della Bologna centro; il cinquantenne dovrà rispondere di lesioni.