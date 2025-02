Attacchi al Cassero. Condanna in Regione

"Desta preoccupazione e stupore al tempo stesso che sia mancata da tutta l’opposizione la condanna degli episodi intimidatori e la solidarietà al Cassero". Così Simona Lembi (Pd) e Giovanni Gordini (lista de Pascale), che ieri in Assemblea legislativa hanno promosso la risoluzione di solidarietà al centro Lgbtqia+ di Bologna dopo gli attacchi subiti nei mesi scorsi e di impegno nella lotta contro le discriminazioni omolesbotransfobiche. Nel documento si chiede alla Giunta di dare piena attuazione alla legge contro le discriminazioni di genere. L’approvazione di questo atto, segnala la maggioranza di centrosinistra, "arriva in un momento particolarmente critico, segnato da ripetuti attacchi alla comunità Lgbtqia+ bolognese e, in particolare, allo storico spazio del Cassero. Episodi di vandalismo, intimidazioni e aggressioni rendono necessaria un’azione decisa da parte delle istituzioni".