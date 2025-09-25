Attacchi nella notte sulla Flotilla. Lafram: "Ma arriveremo a Gaza"

"La missione andrà avanti: anche sotto gli attacchi di Israele, le nostre imbarcazioni non si sono fermate. Noi continuiamo a navigare, perché a Gaza ci stanno aspettando e la Flotilla arriverà". La scorsa notte, sette imbarcazioni della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, diretta sulle coste della Striscia, sono state colpite in acque internazionali, da bombe sonore, droni e spray urticanti. Ma questo "non ci ferma, anzi siamo ancora più motivati e convinti di dover continuare il nostro viaggio". Ne è sicuro Yassine Lafram, a bordo di una barca che non è tra quelle danneggiate, ma "abbiamo seguito tutti gli attacchi, perché siamo molto vicini tra imbarcazioni – spiega il presidente dell’Ucoii (Unione comunità islamiche Italia) –. Ora viaggiamo con una formazione più compatta e quindi abbiamo potuto vedere quello che è successo alle altre barche".

L’attacco è iniziato poco dopo la mezzanotte, continuando per circa tre ore: "Sopra di noi c’era un drone e avevamo paura che ci attaccasse, ma poi si è spostato più avanti", racconta Lafram, che al momento è circa a metà traversata: a nord, infatti, il presidente Ucoii vede l’isola di Creta, mentre a sud Egitto e Libia.

Tra le barche colpite, una è particolarmente compromessa: infatti, quell’imbarcazione "ha subito un danno importante, perché oltre alla bomba sonora, ha subito dei danni causati da non si sa quale tipo di esplosione – sostiene –, che ha tranciato sia l’albero sia uno dei cavi tra i più importanti della prua".

Nonostante questo, "continua a navigare, sfruttando anche il mare che è abbastanza calmo. Ma nessuno si fermerà", pensando anche a ciò che avviene a Gaza: "Le bombe sonore hanno l’obiettivo di spaventarci, creando panico sulle imbarcazioni. Ma questo è nulla rispetto a ciò che subiscono i palestinesi da due anni". La scorsa notte "mentre Israele ci bombardava, bombardava anche i palestinesi, non per spaventarli, ma per ucciderli. Ne sono morti a decine, perché sono stati colpiti anche dei rifugi. Continuiamo dal mare ad assistere in diretta al genocidio".

Sulla costa "ci stanno aspettando e noi arriveremo – chiude –. Le piazze piene sono il nostro buon vento: non sono piene solo di gente, ma anche di speranza. Un sostegno concreto di famiglie, bambini, anziani, giovani e lavoratori. Tutti stanno partecipando: la nostra missione non è quella di chi è a bordo, ma di tutti quelli che, da terra, ci credono".

Mariateresa Mastromarino