Attacco hacker a Bologna: in tilt i servizi di sei Comuni

Bologna, 27 ottobre 2021 - Attacco informatico al datacenter dell'Unione Terre di pianura (Bologna) nella notte tra martedì e mercoledì e servizi bloccati in sei comuni, per un totale di 70mila residenti. L'azione degli hacker, non ancora identificati, ha compromesso gravemente la connettività dei comuni dell'Unione (Baricella, Granarolo dell' Emilia, Malalbergo e Minerbio) e dei comuni di Budrio e Castenaso (usciti dall'Unione dall'inizio di quest'anno, ma appoggiati agli stessi servizi informatici).

"Al momento non sappiamo fino a quanto durerà il disservizio - fa sapere l'Unione - ma i tecnici del Servizio informatico associato dell'Unione e quelli di Lepida Spa sono al lavoro per cercare di risolvere l'emergenza".

Si prevede, però, che serva almeno qualche giorno per un totale ripristino: "La gravità dell'attacco - sostiene l'Unione - è pari a quella che in tempi recenti ha interessato anche la Siae, la Regione Lazio e altre aziende pubbliche e private, ed è di queste ore la notizia di attacchi simili in diversi Paesi dell'Unione europea". Anche per questo, prosegue la nota, "le amministrazioni coinvolte intendono avviare fin da subito una riflessione sul tema della vulnerabilità informatica dei sistemi della Pubblica amministrazione".