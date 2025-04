Attacco incendiario al bar: "Un atto vile"

Un atto vandalico che suona come un vero e proprio gesto intimidatorio in piena regola quello portato a compimento, all’alba di ieri, al Bar Rosso Blu di via Matteotti a Calderara di Reno. Stando a quanto appurato nelle prime ore, grazie anche alle immagini di videosorveglianza dei circuiti presenti in zona e alle testimonianze di alcuni residenti del condominio, erano le 5.40 quando è avvenuto il fatto. Sembrava un’alba come tante nella Bassa bolognese fino a che, secondo le prime ricostruzioni, un individuo si è avvicinato al dehors del bar Rosso Blu e, scagliandogli contro qualcosa, lo ha trasformato in una palla di fuoco.

Non è ancora chiaro se sia stato lanciato qualcosa all’interno del dehors che ha scatenato l’incendio, come un rudimentale ordigno, o se sia stato appiccato un rogo con altre modalità. Quel che è certo è che, in pochi minuti, mentre il soggetto si allontanava in fretta e furia, si è scatenato un violento incendio. Immediata la chiamata ai pompieri da parte di alcuni residenti della zona, che sono stati svegliati da un forte odore di bruciato. I vigili del fuoco, arrivati tempestivamente, sono riusciti a estinguere le fiamme prima che si estendessero anche ai locali interni del bar, rischiando di coinvolgere il condominio soprastante.

Poco dopo sul posto, avvisati da alcuni residenti, sono arrivati anche i titolari dell’attività. "Siamo senza parole sinceramente – raccontano dal bar Rosso Blu –. Non riusciamo a capacitarci di chi possa aver compiuto un atto così vile e terribile, non ne comprendiamo le motivazioni e possiamo dire con certezza che non ci saremmo mai aspettati che a noi potesse succedere qualcosa di simile. La parte esterna del Bar è molto ampia e, per fortuna, è stata distrutta solo in parte. L’interno non è stato intaccato dall’incendio quindi noi andremo avanti a testa alta con la nostra attività".

Le indagini per risalire al responsabile del rogo e capire i veri motivi di questo atto deliberato di vandalismo sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale e della locale stazione di Calderara. La zona è osservata da diverse videocamere di sorveglianza e anche da un varco Targa System: questi elementi aiuteranno i militari a ricostruire esattamente i contorni della vicenda, oltre che a individuare il criminale. Al momento l’unica certezza è che si sia trattato di un rogo doloso. La notizia dell’incendio ha fatto rapidamente il giro del paese attraverso i social network e qualcuno si è avventurato nella formulazione di ipotesi sul potenziale autore dell’attacco, ma si tratta di mere congetture. Saranno i carabinieri, che hanno da subito preso molto sul serio l’episodio, a dipanare il fumo attorno al dehors bruciato.

Zoe Pederzini