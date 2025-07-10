Attentato a Marcello Bignami: "Nuove indagini? Non direi no"

Bologna 10 luglio 2025 – "Nessuno, in 51 anni, ha mai sentito la spinta o il bisogno di capire cosa fosse successo. E questo mi fa pensare". Dopo così tanto tempo, quindi, riaprire le indagini "diventerebbe difficile. Io non chiedo nulla, ma non è che dica di no". Era scattata da una decina di minuti la mezzanotte, quel lontano 8 marzo 1974, quando lo storico esponente della destra Marcello Bignami, padre di Galeazzo Bignami, venne colpito da una raffica di dieci proiettili, di cui cinque a segno.

L’attentato dei Nuclei armati proletari

Vittima di un attentato per mano dei Nuclei armati proletari, rimase gambizzato e visse fino al 9 luglio 2006. E proprio ieri, nella giornata dell’anniversario, il capogruppo di FdI alla Camera ha avuto tra le mani, per la prima volta, il fascicolo della Procura con le indagini dell’attentato. "Questa coincidenza mi ha colpito e mi piace pensare che non sia un caso – dice l’onorevole, condividendo uno scatto anche su Facebook (foto) –. E il giorno che poteva segnare la fine della vita di mio padre, 15 anni dopo, è nata mia sorella".

Villanova di Castenaso, le testimonianze e le perizie

Nel faldone, ci sono le foto della sparatoria, del luogo dell’attentato, Villanova di Castenaso, le testimonianze e le perizie balistiche. "Un viaggio personale" per Bignami, visto che "io all’epoca non ero nato – precisa –, ma anche per capire l’accaduto", leggendo pure il volantino di rivendicazione del "gruppo degli armati proletari. La matrice politica, insomma, era evidente – commenta Bignami –. Che si sparino dieci colpi e non siano mai stati individuati i soggetti è un fatto che desta sconcerto".

E dopo tutto questo tempo "riaprire le indagini diventerebbe complesso". Dunque "io non chiedo niente", ma se qualcuno dovesse "individuare elementi nuovi o aspetti più esplorabili rispetto ad allora, anche a fronte delle nuove tecniche – chiude Bignami –, non dico di no".