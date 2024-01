Attentato al ripetitore. Trovate tracce biologiche. Prelievo coatto del Dna agli anarchici indagati

Una traccia biologica, repertata su un accendino trovato a Monte Capra di Sasso Marconi durante i sopralluoghi a seguito dell’incendio doloso di un ripetitore di Eolo nel maggio 2022. Un Dna maschile, isolato dal Ris, che al momento non ha ‘padrone’, perché non corrisponde a nessun profilo genetico già presente nelle banche dati delle forze dell’ordine.

L’ipotesi della Direzione distrettuale antimafia, che coordina il lavoro dei carabinieri del Ros, è che quel Dna possa appartenere a chi ha innescato l’incendio, ennesimo atto della campagna anarchica in solidarietà con il leader della Fai Alfredo Cospito.

Sono diciannove gli indagati per quell’episodio e per altre quattro azioni, sempre maturate in quel contesto di rabbia e rivolta sociale: undici rispondono di associazione a delinquere con finalità terroristiche. Nei confronti degli anarchici coinvolti nell’inchiesta, tutti legati al circolo Tribolo di via Donato Creti, nelle scorse settimane, la gip Roberta Malavasi ha firmato la richiesta, avanzata dalla Procura, di prelievo coatto del Dna. Non per tutti: alcuni (pochi) di loro avevano infatti accettato di sottoporsi volontariamente al prelievo nel corso delle perquisizioni domiciliari che li avevano riguardati a metà novembre scorso.

Il provvedimento ha ovviamente scatenato la protesta degli indagati e dei sostenitori della loro causa, che pochi giorni prima di Natale, in una trentina, si sono trovati sotto le Torri per manifestare contro quella che definiscono una ‘schedatura genetica’. Su un blog di area, infatti, scrivono: "Crediamo non serva essere esperti di diritto per capire che in questa vicenda il prelievo coattivo del Dna abbia solo in parte a che fare con la costruzione del ‘colpevole’, ma rappresenti piuttosto un pericoloso precedente nel normalizzare l’opera di schedatura genetica su base ideologica".

Come detto, il prelievo è finalizzato a individuare l’autore dell’attentato ai ripetitori, che venne subito rivendicato con la scritta: ’Le gabbie rinchiudono i corpi, ma non spengono i fuochi’, chiaro riferimento alla campagna incendiaria in favore di Cospito, detenuto in regime di carcere duro. Proprio nei pressi del rogo i carabinieri avevano repertato l’accendino, ora al centro dell’interesse per chiarire se "sia riconducibile direttamente o indirettamente (per le donne) agli attuali indagati o agli altri soggetti appartenenti alla galassia anarco-insurrezionalista che ha rivendicato l’attentato", come motiva la giudice nel provvedimento.

E l’attentato di Monte Capra è solo una delle contestazioni mosse al gruppo anarchico, che deve rispondere anche di altri quattro episodi, avvenuti nel 2022. Si tratta del tentativo di dare fuoco, con delle molotov, ai furgoni della Marr di Anzola, azienda che si occupa della distribuzione dei pasti nelle carceri; della ’scalata’ alla gru in piazza della Mercanzia, con annesso striscione pro Cospito e presidio solidale in strada; dei cassonetti incendiati e buttati al centro di via Emilia Levante prima di Capodanno dello scorso anno; e dell’irruzione nella chiesa del Sacro Cuore, in Bolognina, mentre il parroco stava celebrando la messa nella prima domenica d’Avvento.