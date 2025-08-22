Attentato al Nord Stream: l’arrestato fa gesto del ‘tridente ucraino’ entrando in tribunale. Confermato il carcere

Bologna, 22 agosto 2025 – La Corte di Appello di Bologna conferma la custodia in carcere per Serhii Kuzientsov, l'ucraino 49enne fermato a Rimini mentre era in vacanza con la famiglia e ritenuto uno dei coordinatori del sabotaggio al Nord Stream. Nel corso dell'udienza in Corte di Appello a Bologna dove si discuteva della convalida del mandato di arresto europeo, il 49enne ha detto di non acconsentire alla consegna alla Germania. In alcune brevi dichiarazioni avrebbe sostanzialmente preso le distanze dalle accuse, dicendo di volerle leggere nella sua lingua, aggiungendo che era in Ucraina nel periodo del sabotaggio e in questi giorni in Italia per motivi familiari.

Riguardo la decisione sulla consegna alla Germania, in ogni caso, la prossima udienza è fissata per il 3 settembre.

La Procura generale di Bologna prima della decisione aveva già presentato per iscritto la richiesta di custodia cautelare in carcere. Gli inquirenti tedeschi infatti non hanno dubbi: il 49enne sarebbe uno dei coordinatori del commando di ucraini responsabile del sabotaggio avvenuto nel settembre del 2022 nel Mar Baltico, quando alcuni ordigni installati nel gasdotti sottomarini vicino all'isola di Bornhol fecero saltare il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2.

La sostituta pg Licia Scagliarini ha dunque recepito le richieste dell'autorità giudiziaria tedesca che chiede la consegna dell'indagato.

Serhii Kuznetzov, il 49enne ucraino accusato del sabotaggio terroristico ai gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico, mentre fa il gesto del tridente entrando in Corte d'Appello a Bologna

Un attentato quello al Nord Stream, mai rivendicato, che causò gravi danni ai due gasdotti che prima della guerra in Ucraina permettevano l'approvvigionamento di gas russo alla Repubblicana Federale tedesca e che alzò ancora di più la tensione del conflitto iniziato in Russia pochi mesi prima.

Kuzientsov era con moglie e figli piccoli e quando i carabinieri si sono presentati nella struttura dove risiedeva per le vacanze (un residence agriturismo di San Clemente nel Riminese) in piena notte, non ha né opposto resistenza né si è mostrato particolarmente sorpreso.

L'arresto, su mandato europeo emesso il 18 agosto, è il culmine di un'operazione portata avanti dai militari in stretto coordinamento con l'Interpol e le autorità tedesche.

Un frame tratto da un servizio esclusivo del Tg1 che mostra le ultime immagini da uomo libero di Sehrii Kuznetzov. Cappellino blu e pantaloncini E’ appena arrivato in auto dalla Germania con la moglie e i due figli quando si ferma alla reception della struttura sui colli riminesi dove, con la famiglia, aveva prenotato per due notti. Poco dopo le ferie finiscono quando i carabinieri del comando provinciale di Rimini con un blitz gli notificano il mandato di cattura tedesco per l’attentato ai gasdotti Nord Stream di tre anni fa

I suoi dispositivi, a partire dal telefono, sono stati sequestrati. Questa mattina l'uomo, che non parla italiano ma inglese, è comparso in udienza davanti al giudice della Corte di appello di Bologna, competente per decidere sull'esecuzione del mandato e la consegna alla Germania. Entrando ha fatto il gesto delle tre dita alzate che riproduce il simbolo nazionale del tridente sulla bandiera ucraina e, tradotto, indica il sostegno alla patria e alla causa e all'indipendenza dell'Ucraina.

È stato affiancato da un interprete, ma lui ha chiesto un interprete ucraino e quindi l'udienza è stata rinviata al primo pomeriggio. Per la Procura generale il caso è seguito dalla sostituta pg Licia Scagliarini.

"Si tratta di un successo investigativo davvero impressionante, che dimostra che in Germania abbiamo ottimi mediatori e investigatori; vorrei cogliere l'occasione per ringraziarli", ha detto la ministra della Giustizia tedesca Stefanie Hubig. Kuznietzov, ha spiegato in una nota la Procura federale tedesca, "è fortemente sospettato di aver causato collettivamente un'esplosione con esplosivi, di sabotaggio anticostituzionale e di distruzione di edifici".

Il legale difensore: “Valuteremo cosa fare”

L’avvocato Luca Montebelli, legale di Serhii Kuznetsov, afferma che il suo assistito è “tranquillo come può esserlo una persona che è stata arrestata e che non era mai stata arrestata prima".

Kuznetsov si è detto estraneo per l’attentato ai gasdotti della Nord Stream del 2022. Una difesa che non è servita ad evitargli la convalida dell’arresto. "Valuteremo con lui cosa rispondere, le strategie e cosa arriverà dalla Germania perché al momento non lo sappiamo”.