L’attentatore di Bruxelles a Bologna, la richiesta di protezione respinta. E la Digos avvertì: "È pericoloso"

Bologna, 18 ottobre 2023 – Nel 2016 Abdesalem Lassoued viene fermato in strada, a Bologna, da una pattuglia delle Volanti. Il tunisino di 45 anni, ucciso ieri dalla polizia belga dopo un conflitto a fuoco in un bar, già otto anni fa, ben prima dell’attentato messo a segno a place Sainctelette, era in odore di terrorismo. A Bologna aveva gravitato qualche settimana ed era stato intercettato anche dalla Digos. Erano infatti emersi, in quell’anno di sangue, macchiato da decine di attentati di stampo jihadista in mezza Europa, profili di pericolosità sociale su Lassoued: dagli accertamenti della Divisione indagini generali era emersa la volontà del tunisino di aderire alla jihad e partire per combattere.

L’attentatore di Bruxelles era arrivato a Bologna nel 2016

Per questo era stato oggetto di attenzione nei pochi mesi che era ancora rimasto in città, nell’estate del 2016. L’uomo, infatti, aveva presentato domanda per ottenere una protezione internazionale: domanda che aveva avuto esito negativo. Per cui era stato accompagnato al Cie di Caltanissetta per essere espulso.

Da lì era uscito dai radar bolognesi, ma non internazionali: perché infatti, quando l’intelligence italiana scopre che Lassoued si è spostato in Belgio, informa i colleghi all’estero del percorso di radicalizzazione intrapreso dal tunisino. Un’informazione che però, come ammesso ieri dallo stesso ministro della Giustizia belga Vincent Van Quickenborne, era stata presa sotto gamba: "Nel luglio 2016 un servizio di polizia straniero ha trasmesso informazioni non confermate secondo cui il soggetto aveva un profilo radicalizzato e voleva partire per una zona di conflitto per la jihad. Questo tipo di informazioni e notifiche erano molto diffuse all’epoca". Così, dopo le prime verifiche, la sua posizione finisce nel dimenticatoio. Fino a lunedì sera, quando la sua ossessione religiosa esplode nel sangue.

Come era avvenuto per il giovane attentatore di Londra partito dalla Valsamoggia, Youssef Zaghba, ancora una volta la Digos italiana (e bolognese in particolare) era stata trattata come una Cassandra. E delle persone, per questo, sono morte.

Adesso la Digos e i carabinieri del Ros, con la Procura bolognese, stanno lavorando per ricostruire la rete di contatti e appoggi su cui l’attentatore, negli anni di permanenza in Italia, ha potuto contare. In quest’ambito, ieri un tunisino che compare su una foto nel profilo dell’attentatore si è presentato in una caserma dei carabinieri in città per raccontare di aver trascorso del tempo in carcere a Sfax con l’attentatore ucciso. Circostanza che dovrà essere vagliata, anche per capire il tipo di reato di cui doveva rispondere. Se un reato di terrorismo, come aveva denunciato all’inizio dell’anno un uomo alle autorità belga, dopo essere stato minacciato sui social dal tunisino; o se per reati comuni, come trapela dai servizi del Belgio. Quello che è certo, è che Abdesalem Lassoued ha girato mezza Europa, dall’Italia, dove era sbarcato a Lampedusa su un barchino nel 2011, alla Svezia, da dove era stato espulso; dall’Italia ancora, prima a Torino, poi Trento e Bologna dove le sue tracce arrivano nel 2016; fino al Belgio dove nel 2019 presenta domanda d’asilo (respinta nel 2020). In un andirivieni che adesso dovrà essere setacciato, per capire dove l’odio nasce, s’annida. Ed esplode.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp del Carlino clicca qui