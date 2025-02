"Attenzione alla salute, gli additivi vanno tolti"

Sono tantissime le aziende agricole e le cantine che hanno deciso di seguire un percorso sostenibile e attento alla salute dei consumatori e a tutela dell’ambiente. Tra queste, Cascina Corte di Donigliani, in provincia di Cuneo, che ha scelto di adottare il biologico in vigna e le anfore per l’invecchiamento.

Risultato? "Vini che sono più facili da bere, più interessanti e più fini – dice il patron Alessandro Barosi –. Bisogna essere biologici nel vino, ma anche in cantina, non usando nessun adittivo, se è possibile, dando dei vini più digeribili e meno complicati". Ma soprattutto, a berli "devono essere i giovani: oramai abbiamo fatto una promozione sul vino sbagliata, ma in realtà è come una volta, un nutrimento a cui i ragazzi devono avvicinarsi di nuovo".

In provincia di Brindisi si dice no alla monocultura, grazie a Cantina Masciullo, che si estende su circa cento ettari di terreno, intorno "a una vecchia masseria del Seicento dove è stata creata una cantina vinicola che vinifica le produzioni aziendali – spiega il proprietario Fabio Zullo –. Ma oltre alla vite, produciamo ortaggi, legumi e cereali applicando una tornazione". Cioè "l’azienda lavora in regime di agricoltura biologica – conclude –, ma c’è anche la frutta che occupa circa 20 ettari. Proponiamo sia quella tipica locale, provando a conservare vecchie tradizioni, sia le nuove varietà appetibili dal mercato".

C’è chi ha scelto di lavorare solo con vitigni autoctoni, perché "un prodotto deve essere buono e bello – premette Paride Benedetti, proprietario di Tenuta Santa lucia Biodinamica (Mercato Saraceno, Forlì) – , dunque i vitigni autoctoni sono quelli che coltiviamo: Centesimino, Albana, Trebbiano, danno dei vini ottimi e una bevuta buonissima, con un riscontro anche a livello internazionale". Nel quale "non abbiamo competitor – termina –, perché abbiamo una chicca unica. Ecco, noi siamo unici: ti piace o non ti piace, ma se ti piace ci compri".

m.m.